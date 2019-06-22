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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Bu anlar ekrana yansımadı! Maç sonu Ali Koç... Fenerbahçe son dakika haberleri

Bu anlar ekrana yansımadı! Maç sonu Ali Koç... Fenerbahçe son dakika haberleri

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe seride 4-3 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes'e şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti. Anadolu Efes'in şampiyonluğuyla biten Basketbol Süper Lig'i karşılaşmasında dikkat çeken kareler vardı. İşte detaylar...

22 Haziran 2019 Cumartesi 09:55 Güncelleme: 22.06.2019 10:00
Bu anlar ekrana yansımadı! Maç sonu Ali Koç... Fenerbahçe son dakika haberleri

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde final serisinde Fenerbahçe'yi 4-3 ile geçen Anadolu Efes, 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Efesliler, maçın sona ermesinin ardından taraftarlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.

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Bu anlar ekrana yansımadı! Maç sonu Ali Koç... Fenerbahçe son dakika haberleri

Lacivert-beyazlılar, daha sonra madalya ve şampiyonluk kupasını aldı. Efes'e kupayı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti.

Bu anlar ekrana yansımadı! Maç sonu Ali Koç... Fenerbahçe son dakika haberleri

Kupayı Doğuş Balbay ile Bryant Dunston havaya kaldırdı.

Tahkim Kurulu'nun son dakika kararıyla salonda yerini alan Fenerbahçe taraftarları takımlarını desteklediler. Tezahüratlardan ötürü salonda iki kez anons yapıldı.

Bu anlar ekrana yansımadı! Maç sonu Ali Koç... Fenerbahçe son dakika haberleri

Yenilgiye en çok üzülenler arasında başantrenör Zeljko Obradovic geldi. Sırp çalıştırıcı maçta oyuncularını sert uyarılarıyla dinç tutmaya çalışırken, maçın kopmasıyla üzüntüsünü böyle yaşadı.

Bu anlar ekrana yansımadı! Maç sonu Ali Koç... Fenerbahçe son dakika haberleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mücadele sonunda sahaya girerek Obradovic'i teselli etti.

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