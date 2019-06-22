Bu anlar ekrana yansımadı! Maç sonu Ali Koç... Fenerbahçe son dakika haberleri

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe seride 4-3 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes'e şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti. Anadolu Efes'in şampiyonluğuyla biten Basketbol Süper Lig'i karşılaşmasında dikkat çeken kareler vardı. İşte detaylar...