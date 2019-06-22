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Bu anlar ekrana yansımadı! Maç sonu Ali Koç... Fenerbahçe son dakika haberleri
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe seride 4-3 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes'e şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti. Anadolu Efes'in şampiyonluğuyla biten Basketbol Süper Lig'i karşılaşmasında dikkat çeken kareler vardı. İşte detaylar...
22 Haziran 2019 Cumartesi 09:55
Güncelleme: 22.06.2019 10:00
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde final serisinde Fenerbahçe'yi 4-3 ile geçen Anadolu Efes, 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Efesliler, maçın sona ermesinin ardından taraftarlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.
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Lacivert-beyazlılar, daha sonra madalya ve şampiyonluk kupasını aldı. Efes'e kupayı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti.
Kupayı Doğuş Balbay ile Bryant Dunston havaya kaldırdı.
Tahkim Kurulu'nun son dakika kararıyla salonda yerini alan Fenerbahçe taraftarları takımlarını desteklediler. Tezahüratlardan ötürü salonda iki kez anons yapıldı.
Yenilgiye en çok üzülenler arasında başantrenör Zeljko Obradovic geldi. Sırp çalıştırıcı maçta oyuncularını sert uyarılarıyla dinç tutmaya çalışırken, maçın kopmasıyla üzüntüsünü böyle yaşadı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mücadele sonunda sahaya girerek Obradovic'i teselli etti.