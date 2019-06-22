Ergin Ataman şoku! Takımı şampiyon yaptı ama... - Son dakika Basketbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Haziran 2019, Cumartesi
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Ergin Ataman şoku! Takımı şampiyon yaptı ama...

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko arasında oynanan şampiyonluk mücadelesinde dikkat çeken enstantaneler vardı. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın olay görüntüsüydü. İşte tarihi maça damga vuran o detay:

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:41 Güncelleme: 22.06.2019 10:44
Ergin Ataman şoku! Takımı şampiyon yaptı ama...

Fenerbahçe taraftarları, Sinan Erdem'deki mücadelede tribün cezası dolayısıyla yer alamayacaktı; fakat TBF'den yapılan açıklama sonrasında bu ceza ertelendi.

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Ergin Ataman şoku! Takımı şampiyon yaptı ama...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi son maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko karşılaşmasına sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Ergin Ataman şoku! Takımı şampiyon yaptı ama...

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi 7. maçında sarı-lacivertli taraftarlar salonda kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu.

Ergin Ataman şoku! Takımı şampiyon yaptı ama...

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarların deplasman yasağının ertelenmesiyle satışa sunulan biletleri 22 dakikada tükettiği öğrenildi.

Ergin Ataman şoku! Takımı şampiyon yaptı ama...

Taraftarların gücünü arkasına almak isteyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seyircilerin arasına girerek onlarla bir konuşma yaptı ve fotoğraf çekildi.

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