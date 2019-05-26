Türk Telekom, Fenerbahçe Beko'yu 88-85 yendi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde playoff serisinin 2. maçında Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu ile basketler buldu. Stimac ve Gabriel ile rakibine karşılık veren Türk Telekom, 4. dakikada 9-7'lik skorla ilk kez öne geçti. Ali Muhammed ve Kalinic'in basketleriyle kontrolü eline alan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 24-21 önde tamamladı.

İkinci periyoda Kalinic'in 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko karşısında Türk Telekom, savunmasını sertleştirip, hızlı hücumlarla skor üretti ve 14. dakika 29-29 eşitlikle geçildi. Campbell'in etkili oyunuyla skor üstünlüğü yakalayan Türk Telekom, devreyi 48-45 önde kapattı.

Çekişmeli geçen üçüncü periyotta Türk Telekom, Gabriel, Landesberg ve Stimac ile etkili oldu. Fenerbahçe Beko'da Sloukas, Ahmet Düverioğlu ve Melih Mahmutoğlu'nun çabalarına rağmen ev sahibi ekip son çeyreğe 70-68 galip durumda girdi.

SON ÇEYREK NEFES KESTİ

Müsabakanın son periyodunda çekişmeli mücadele devam etti. Çeyreğe Melli ve Kalinic'in basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko'ya Türk Telekom Campbell'in 3 sayılık basketiyle karşılık verdi. Campbell ile skor üretmeye devam eden ev sahibi ekip, pota altında Sloukas'ın sayılarına engel olamadı. Türk Telekom, bitime 3.3 saniye kala Landesberg'in serbest atışlardan bulduğu sayılarla müsabakayı 88-85 kazandı.

İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği serinin son maçı 29 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Türk Telekom mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Çok duygusal ve zorlayıcı bir maçtı. İki takım da müthiş enerjiyle oynadı ve elinden gelen her şeyi yaptı. Küçük detaylar da maçın sonucunu etkiledi" dedi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'a 88-85 mağlup oldu. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Çok duygusal ve zorlayıcı bir maçtı. İki takım da müthiş enerjiyle oynadı ve elinden gelen her şeyi yaptı. Küçük detaylar da maçın sonucunu etkiledi. Telekom'u tebrik ediyoruz. Kural çok basit, üçüncü maçı kazanmamız gerekiyor. Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum, bizi Ankara'da her zaman çok güzel destekliyorlar. Saha kenarında yaşanan olaylar hakkında tam olarak bilgim yok" ifadelerini kullandı.

"EĞER YÜREKLERİ VARSA BUYURSUN GELSİNLER"

Fenerbahçe Beko takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu da mücadele sonunda şunları söyledi:

"Zor bir maç olacağı İstanbul'daki maçtan belliydi. Maçlar böyledir, kazanılır, kaybedilir. Oyuncular sahaya çıkar, bir mücadele ortaya koyar. Ama saha kenarında kabadayı gibi dolaşan bazı insanlar var. Eğer yürekleri varsa ben kapının önünde bekliyorum, buyursun gelsinler. Takım arkadaşlarıma ya da bana söyledikleri şeyi yüzüme söylesinler. Bizim sahada birisi en ufak bir adım atsa sahaya olaylar yaşanırken, burada her şey mubah. Saha içerisinde iki takım oyuncuları da sonuna kadar mücadele ediyor. Oyuncular arasında gerginlik maçın içinde kalıyor, orada bitiyor. Spordan anlamayan, sporun içinde olmayan insanlar bu şekilde davranınca hiç hoş karşılanmıyor. Demek ki bunlar da olacak. Biz sonuna kadar saha içerisindeki dimdik duruşumuzla devam edeceğiz. Maçla ilgili konuşacak çok fazla bir şey yok. Telekom'un oyuncularını tebrik ediyorum. Çarşamba günü bir maç daha oynayacağız, eminim zorlu geçecektir. Ataşehir'deki ortamı kendi seyircimizle birlikte yaşamamız gerekiyor. Ne kadar güzel, ne kadar basketbol bilen, basketbolun içinde olan bir seyirci grubu olduğumuzu buradaki arkadaşlara göstermenin zamanı bence" şeklinde konuştu.