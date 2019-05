THY Euroleague'de Final-Four heyecanı! Obradovic ve Ataman...

THY Euroleague'de Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak olan Final Final Four öncesindeki seremonide iki tarafın antrenörleri basın toplantısında konuştu. Açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;



Zeljko Obradovic: "Sezon içerisinde 28 galibiyet aldık. Şimdi 29. ve 30. galibiyetlere ihtiyacımız var. Bunu yapmak için çalışıyoruz. Her ne olursa olsun oyuncularımla gurur duyuyorum. Pick and roll savunması oyunun bir parçası. Anadolu Efes, pick and rollü son derece etkili oynayan bir takım. Biz de Final four maçında olması gereken agresif savunmayı yapacağız. 4-5-6 oyuncu pick and roll'ü çok iyi yaparak cezalandırabiliyorlar takımı.

Ergin Ataman: "Bizim geçtiğimiz seneden sıralamayı tersine çevirebiliriz. Final Four'da yer alıyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Herkes keyif alarak oynadı ve özellikle benim takımım büyük keyif alarak oynadı. Euroleague tarihinin en iyi antrenörüne ve bu sezonki en iyi takımına karşı oynayacağız ama ben inanıyorum. Başaracağız ve yapacağız. Tabii ki koçlarla uzun bir aradan sonra ilk kez beraberiz. Zeljko'yu 6 aydır hep görüyorum. Büyük gurur var hepimizde. Avrupa basketbolunda ekol olan Efes'in Final Four'a çıkması gurur verici. "

Kostas Sloukas: "Yarı finale mümkün olduğunca en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştım. Yarı finalde de sezon boyunca sergilediğim performansı devam ettirmek istiyorum."

Vasilije Micic: "Geçtiğimiz yıl çok fazla tecrübemiz yoktu. Ben bu yıl daha sakin olacağımı düşünüyorum. Sahada 48 dakika boyunca her şeyimi feda etmeye daha hazır olacağım ve takımıma yardımcı olmaya çalışacağım. Çok heyecanlı olduğumu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'ye kaybetmiştik. Üst düzey basketbolun ne kadar zor olduğunu görmüştük. Ciddi sakatlıklar yaşasalar da gayet iyi durumdalar. Biz de iyi durumdayız.

Antrenörlerin basketbolcuların kısa açıklamalarının ardından gazeteci sorularına geçildi. Bu esnada mikrofonu alan bir Yunan gazeteci, sorduğu soruyla epey şaşırttı.

OBRADOVIC NEYE UĞRADIĞI ŞAŞIRDI! O SORU...

Gazeteci, "1988'den bu yana Euroleague finallerini izliyorum. Soru sormak gibi bir amacım yok. Tek isteğim sayın Obradovic'e söz vermek." diye konuştu. Deneyimli basın mensunu ayrıca "Aramızdan birini seçmenizi ve soru sormanızı istiyorum. Ne sormak istersiniz merak ediyorum" deyince salonda gülüşmelerle birlikte kısa süreli bir sessizlik oldu.

Böyle bir istek beklemeyen Sırp çalıştırıcı epey şaşırdı ve kısa bir cevap vererek bu isteği geçiştirdi. Obra, "Zorlu bir durum, tüm sorular ve yanıtlar belli aslında..." diye cevap verdi.

ATAMAN: IBIZA'YA GİDECEĞİZ



"Şampiyon olursanız takıma verdiğiniz bir vaat var mı" sorusuna Ergin Atman'ın yanıtı damga vurdu. Atman bu soruya, "Şampiyon olursak bunu Ibiza'da kutlayacağız. Sonradan Türkiye'ye dönüp orada kutlayacağız şampiyonluğu." dedi.