Kayseri Basketbol deplasmanda güldü
16 Mart 2019, Cumartesi
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deplasmanda güldü

Kayseri Basketbol deplasmanda güldü

Kadınlar Süper Ligi'nin 22. haftasında Bellona Basketbol, deplasmanda Kırçiçeği 'u 65-58 yendi.

Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen ev sahibi Kırçiçeği , oynadığı 22. maçını da kaybetti.

Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Dorukhan Kalyoncu, Alican Alıcı

Kırçiçeği Bodrum: Banks 18, Büşra Turan 7, Esma Çelen Türk, Beril Albayrak 20, Deniz Ataer 2, Zivadinovic 7, Aycan Birgül Aktaş, Begüm Taşkın 3, Kübra Turan 1

Bellona : Ibekwe 31, Meryem Gültekin 10, , Aysun Yararbaş Yılmaz 2, Fatma Dikmen 2, Gizem Sezer 8, Gamze Takmaz 7, Melike Tuğba Oral 5

1. Periyot: 15-14

Devre: 30-35

3. Periyot: 51-43

Beş faulle çıkan: 36.19 Ezgi Manlacı (Bellona Kayseri Basketbol)

  1. 16.03.2019
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