Ankara DSİ deplasmanda galip
Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Ankara DSİ deplasmanda Semt77 Yalova Belediyespor’u 74-65 yendi.
90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçta başkent ekibinde David Weaver ve Osman Gökhan Şirin ikilisi ürettikleri 30 sayıyla galibiyetin mimarı oldular.
Salon: 90.Yıl
Hakemler: İbrahim Altıntaş xx, Egemen Ercan xx, Ogün Cılız xx
Semt77 Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma x 11, Salih Uğraşan x, Hadi Doğan x 10, Stephen Hurt x 4, Oğulcan Sevim x, Oğuzhan Tosun x 7, Troy Selim Şav xxx 16, Mert Konuk x, Melih Kapucu x 11, Mustafa Baştürk x 2, İsmet Baran Avşar x 4
Ankara DSİ: Kaan Sarıaslan xx 13, Berkay Demirci x 4, Burak Erol xx 11, Osman Gökhan Şirin xxx 14, David Weaver xxx 16, Yesukan Onar x 2, Cem Coşkun x 6, Gökhan Orçun Tunca x 3, Göktürk Ural x 5
1. Periyot: 12-20 (DSİ lehine)
Devre: 27-39 (DSİ lehine)
3. Periyot: 53-56 (DSİ lehine)
- 8.2.2019 23:14
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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