TBL All-Star'da görsel şölen
23 Nisan 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri TBL All-Star'da görsel şölen

TBL All-Star'da görsel şölen

TBL All-Star'da görsel şölen

Asya Takımı, ’nı ’in 26 saniye kala attığı üçlükle devirdi. MVP Gabriel oldu.

Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunda , 'nı 147-146 yendi. Birbirinden şık basketlerin atıldığı karşılaşmanın son çeyreği oldukça çekişmeli geçti. 'in bitime 26 saniye kala attığı 3 sayılık basketle 147-146 öne geçen Asya Karması maçın kazananı oldu. 44 sayı atan Kenny Gabriel 2016'dan sonra ikinci kez MVP oldu. Basketbolseverler maça büyük ilgi gösterdi ve salon tamamen doldu. Bedensel Engelliler Federasyonu'nun bilgisayar ihtiyacını karşılamak için ünlü isimler , , Büşra Pekin, , , ve maç yaptı. Ayrıca şarkıcı Edis konser verdi. Maçı kadın hakem üçlüsü yönetmesi dikkat çekti.


BAKAN ALBAYRAK ALL-STAR'I İZLEDİ

İstanbul Sinan Erdem Salonu'nda yapılan All- Star 2019'u izleyenler arasında Hazine ve Maliye Bakanı da vardı. Bakan Albayrak, dev şöleni TBF Başkanı ile yan yana seyretti. Türkoğlu, "Sayın bakanımız bizimleydi, çok teşekkür ederiz" dedi.

KENNY GABRIEL HAVA YOLLARI

Smaç Yarışması'nda, Telekom'dan Gabriel, Karşıyaka'dan Evans, Gaziantep'ten McKissic ve Galatasaray'dan Zach Auguste yarıştı. Finalde Auguste ile yarışan Gabriel şampiyon oldu. McKissic'in, bir atış öncesi jüriye baklava ikram etmesi eğlenceli anlara sahne oldu.

KESKİN NİŞANCI MARKO

Üç Sayı Yarışması'nı Fenerbahçe'den Marko Guduric kazandı. Guduric, Galatasaray'dan Harrison, Bahçeşehir'den Rautins, Beşiktaş'tan Can, Efes'ten Beaubois, Telekom'dan Landesberg ve TOFAŞ'tan Yiğit ile yarıştı. Rautins ile finale kalan Guduric, birinci oldu.

EN YETENEKLİSİ DOĞUŞ

Yetenek Yarışması'nda Türk oyuncular yarıştı. Darüşşafaka'dan Doğuş, Banvit'ten Şehmus, Galatasaray'dan Hasan, Karşıyaka'dan Berke ve Telekom'dan Yunus mücadele etti. Doğuş finalde Berke ile yarıştı ve parkuru 26 saniyede tamamlayarak kazandı.

MÜTHİŞ GÖSTERİ

All-Star 2019'da Dünya ve Avrupa Jimnastik Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'nın harika performansı damga vurdu. 17 yaşındaki Red Bull sporcusunun gösterisi, tribünleri dolduran binlerce seyirci tarafından ayakta alkışlandı.

  1. 21.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TBL All-Star'da görsel şölen haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN