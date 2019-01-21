TBL All-Star'da görsel şölen

Basketbolun yıldızlarının sahne aldığı Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunda Asya Karması, Avrupa Karması'nı 147-146 yendi. Birbirinden şık basketlerin atıldığı karşılaşmanın son çeyreği oldukça çekişmeli geçti. Cevher Özer'in bitime 26 saniye kala attığı 3 sayılık basketle 147-146 öne geçen Asya Karması maçın kazananı oldu. 44 sayı atan Kenny Gabriel 2016'dan sonra ikinci kez MVP oldu. Basketbolseverler maça büyük ilgi gösterdi ve salon tamamen doldu. Bedensel Engelliler Federasyonu'nun bilgisayar ihtiyacını karşılamak için ünlü isimler Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Büşra Pekin, Derya Şensoy, Sarp Levendoğlu, Alina Boz ve Can Yaman maç yaptı. Ayrıca şarkıcı Edis konser verdi. Maçı kadın hakem üçlüsü yönetmesi dikkat çekti.



BAKAN ALBAYRAK ALL-STAR'I İZLEDİ



İstanbul Sinan Erdem Salonu'nda yapılan All- Star 2019'u izleyenler arasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da vardı. Bakan Albayrak, dev şöleni TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yan yana seyretti. Türkoğlu, "Sayın bakanımız bizimleydi, çok teşekkür ederiz" dedi.



KENNY GABRIEL HAVA YOLLARI



Smaç Yarışması'nda, Telekom'dan Gabriel, Karşıyaka'dan Evans, Gaziantep'ten McKissic ve Galatasaray'dan Zach Auguste yarıştı. Finalde Auguste ile yarışan Gabriel şampiyon oldu. McKissic'in, bir atış öncesi jüriye baklava ikram etmesi eğlenceli anlara sahne oldu.

KESKİN NİŞANCI MARKO



Üç Sayı Yarışması'nı Fenerbahçe'den Marko Guduric kazandı. Guduric, Galatasaray'dan Harrison, Bahçeşehir'den Rautins, Beşiktaş'tan Can, Efes'ten Beaubois, Telekom'dan Landesberg ve TOFAŞ'tan Yiğit ile yarıştı. Rautins ile finale kalan Guduric, birinci oldu.



EN YETENEKLİSİ DOĞUŞ



Yetenek Yarışması'nda Türk oyuncular yarıştı. Darüşşafaka'dan Doğuş, Banvit'ten Şehmus, Galatasaray'dan Hasan, Karşıyaka'dan Berke ve Telekom'dan Yunus mücadele etti. Doğuş finalde Berke ile yarıştı ve parkuru 26 saniyede tamamlayarak kazandı.

MÜTHİŞ GÖSTERİ



All-Star 2019'da Dünya ve Avrupa Jimnastik Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'nın harika performansı damga vurdu. 17 yaşındaki Red Bull sporcusunun gösterisi, tribünleri dolduran binlerce seyirci tarafından ayakta alkışlandı.