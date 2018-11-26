BEŞİKTAŞ MAĞLUP

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 6. hafta sonuçları: Botaş- Beşiktaş: 70-69, Samsun- Kayseri: 76-48, İstanbul Üni-Çukurova: 56-90,

Hatay BBFenerbahçe: 72-67.

KUPA AYLA'NIN



İTF tarafından düzenlenen 15 bin dolar ödüllü GD Tenis Kupası'nda milli tenisçi Ayla Aksu şampiyon oldu. Ayla, finalde Guatemala'dan Andrea Weedon'u 2-0 yendi.

FİLEDE FENER: 3-0



Voleybol Efeler Ligi'nde Fenerbahçe'nin Arhavi Bld'yi 3-0 yendiği maçın ikinci setinde olay çıktı. F.Bahçeli Maat'ın ayağı parkedeki reklama takılıp kayınca sayıyı Arhavi aldı. F.Bahçe'nin itirazı üzerine hakem Özbar sayıyı tekrar kararı verdi. Buna kızan Arhavi koçu Ahmet Kavaz takımını sahadan çekti.

F1'DE TÜRK PİLOTU



AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Formula 1 takımı Red Bull Racing'in ünlü pilotu Max Verstappen ile buluştu. Sofuoğlu "İnşallah en kısa zamanda F1'de bir Türk pilotu izleyebiliriz" dedi.