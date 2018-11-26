Dünya'nın sporu! (25.11.18)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
BEŞİKTAŞ MAĞLUP
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 6. hafta sonuçları: Botaş- Beşiktaş: 70-69, Samsun- Kayseri: 76-48, İstanbul Üni-Çukurova: 56-90,
Hatay BBFenerbahçe: 72-67.
KUPA AYLA'NIN
İTF tarafından düzenlenen 15 bin dolar ödüllü GD Tenis Kupası'nda milli tenisçi Ayla Aksu şampiyon oldu. Ayla, finalde Guatemala'dan Andrea Weedon'u 2-0 yendi.
FİLEDE FENER: 3-0
Voleybol Efeler Ligi'nde Fenerbahçe'nin Arhavi Bld'yi 3-0 yendiği maçın ikinci setinde olay çıktı. F.Bahçeli Maat'ın ayağı parkedeki reklama takılıp kayınca sayıyı Arhavi aldı. F.Bahçe'nin itirazı üzerine hakem Özbar sayıyı tekrar kararı verdi. Buna kızan Arhavi koçu Ahmet Kavaz takımını sahadan çekti.
F1'DE TÜRK PİLOTU
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Formula 1 takımı Red Bull Racing'in ünlü pilotu Max Verstappen ile buluştu. Sofuoğlu "İnşallah en kısa zamanda F1'de bir Türk pilotu izleyebiliriz" dedi.
- 26.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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