Banvit, ABD'li Jordan Morgan'ı transfer etti
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit, ABD'li oyuncu Jordan Morgan'ı kadrosuna kattı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit, ABD'li oyuncu Jordan Morgan'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Slovenya Ligi takımlarından Petrol Olimpija takımında forma giyen 26 yaşında ve 2,03 metre boyundaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandı.
Geçen sezon Slovenya'da 13,7 sayı ve 6,7 ribaunt ortalamaları ile oynayan Jordan Morgan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de 15,5 sayı ve 8 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.
- 27.6.2018 19:04
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
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