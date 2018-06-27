Banvit, ABD'li Jordan Morgan'ı transfer etti – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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HEPSİ
    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , 'li 'ı transfer etti

    Banvit, ABD'li Jordan Morgan'ı transfer etti

    takımlarından , 'li oyuncu 'ı kadrosuna kattı.

    takımlarından , 'li oyuncu 'ı kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Slovenya Ligi takımlarından Petrol Olimpija takımında forma giyen 26 yaşında ve 2,03 metre boyundaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandı.

    Geçen sezon Slovenya'da 13,7 sayı ve 6,7 ribaunt ortalamaları ile oynayan Jordan Morgan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de 15,5 sayı ve 8 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

    1. 27.6.2018 19:04
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