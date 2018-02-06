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    06 Şubat 2018, Salı
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    Potoda Avrupa sınavı

    Potoda Avrupa sınavı

    G.Antep Basket, Banvit ve G.Saray galibiyet arıyor

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bugün iki maç var. İlk maçta saat 20:30'da Banvit- Strasbourg'u ağırlayacak. Maç S Sport'tan yayınlanacak. İkinci maçta 22:30'de , Elen Chalton deplasmanında galibiyet arayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak. EURO CUP'ta ise ALBA Berlin'i konuk edecek. Karşılaşma tivibuspor'dan naklen yayınlanacak.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:36
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