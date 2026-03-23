Rota Avrupa

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın sonunda 43 puanla 5. sırada yer alan Başakşehir, gözünü Avrupa kupalarına çevirdi. Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen turuncu-lacivertliler, Avrupa vizesi için Süper Lig'de kalan 7 haftaya gözünü çevirdi. 4. sırada olan 52 puanlı Beşiktaş'ın gerisinde bulunan İstanbul ekibi Avrupa için planlarını yaptı.

Teknik Direktör Nuri Şahin ve öğrencileri hem Süper Lig'de ilk 4 sırayı takip edecek hem de Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonuna göre 5. sırayı korumaya çalışacak. Zira ilk 4 sıra içindeki bir takım Ziraat Türkiye Kupası'na şampiyonluğu alırsa Avrupa vizesi 5. sıraya gelecek. Başakşehir bu hedef doğrultusunda ilerleyecek.

GÖZTEPE TAKİPTE

Bitime 7 hafta kala 5. sıra için Başakşehir'in en büyük rakibi İzmir ekibi Göztepe olacak. Şu anda ligde bir maçı eksik 43 puanla 6. sırada olan Göztepe de ilk 5'te olmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım da gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı amaçlıyor. Öte yandan iki takım arasında ikili averajın eşit olması da gözlerden kaçmıyor. Başakşehir kalan 7 haftada ilk 5'teki yerini koruyup geliştirmeye çaba harcayacak.

10. VİZESİNİ İSTİYOR

Başakşehir bugüne kadar Avrupa kupalarına tam 9 kez katılım gösterdi. Turuncu-lacivertli kulüp, 2015- 2016 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde boy gösterdi. İstanbul temsilcisi bu sezon sonunda da Avrupa vizesini alırsa toplamda 10. kez UEFA biletini kapmış olacak.