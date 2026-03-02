Shomurodov ve Selke rüzgarı

Başakşehir'in iki yıldız forveti Shomurodov ve Selke, ligde fırtına gibi esiyor. Özbek yıldız Shomurodov, attığı gollerle krallık yarışında 16 golle listenin ikinci sırasında yer alıyor. Alman santrfor Selke ise son dönemde gösterdiği etkili performansla dikkat çekiyor. Selke, bu sezon ligde 7 gol atarak takımının hücum gücüne önemli katkı sağlıyor.