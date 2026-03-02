CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Başakşehir Shomurodov ve Selke rüzgarı

Shomurodov ve Selke rüzgarı

Başakşehir'in iki yıldız forveti Shomurodov ve Selke, ligde fırtına gibi esiyor.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Shomurodov ve Selke rüzgarı

Başakşehir'in iki yıldız forveti Shomurodov ve Selke, ligde fırtına gibi esiyor. Özbek yıldız Shomurodov, attığı gollerle krallık yarışında 16 golle listenin ikinci sırasında yer alıyor. Alman santrfor Selke ise son dönemde gösterdiği etkili performansla dikkat çekiyor. Selke, bu sezon ligde 7 gol atarak takımının hücum gücüne önemli katkı sağlıyor.

Saran'dan tek cümlelik açıklama!
F.Bahçe Antalya'da berabere kaldı!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
ABD-İsrail-İran savaşında üçüncü gün: Tahran'a yeni bombardıman Lübnan'a füze saldırısı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası G.Saray'dan paylaşım!
Saran'dan tek cümlelik açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roma ile Juve^nin bol gollü düellosunda kazanan yok! Roma ile Juve^nin bol gollü düellosunda kazanan yok! 00:54
Saran'dan tek cümlelik açıklama! Saran'dan tek cümlelik açıklama! 00:35
Sakaryaspor ile Sarıyer yenişemedi! Sakaryaspor ile Sarıyer yenişemedi! 23:04
F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası G.Saray'dan paylaşım! F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası G.Saray'dan paylaşım! 23:00
Maç sonu Semedo ve değişiklik yanıtı! Maç sonu Semedo ve değişiklik yanıtı! 22:48
"Yorgunluklar olmasa rahat kazanırdık!" "Yorgunluklar olmasa rahat kazanırdık!" 22:41
Daha Eski
Kante: İyi bir reaksiyon gösterdik ama... Kante: İyi bir reaksiyon gösterdik ama... 22:38
Fred: Şampiyon olmak için şansımız var! Fred: Şampiyon olmak için şansımız var! 22:36
"Sakin kalmaya devam etmeliyiz!" "Sakin kalmaya devam etmeliyiz!" 22:34
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:22
Dev maçta kazanan Arsenal! Dev maçta kazanan Arsenal! 21:43
Girona-Celta Vigo maçı ne zaman? Girona-Celta Vigo maçı ne zaman? 20:36