RAMS Başakşehir Süper Lig'deki erteleme maçında Çaykur Rizespor'la mücadele edecek!

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Turuncu-lacivertli takım, ligde oynadığı 8 müsabakanın sadece 1'ini kazanırken 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Başakşehir, topladığı 6 puanla 16. sırada yer alıyor.

Ligde çıktığı maçlarda ikişer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi alan Karadeniz ekibi ise 8 puanla 12. sırada bulunuyor.

Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Davie Selke ve Abbosbek Fayzullaev'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.