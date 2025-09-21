Başakşehir-Alanyaspor | CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Nuri Şahin yönetiminde geçen hafta Karagümrük karşısında 3 puanın sahibi olan Başakşehir, son olarak Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

BAŞAKŞEHİR-ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Shomurodov.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Viana, Enes, Makouta, Maestro, Ruan, Hagi, İbrahim, Ogundu.

BAŞAKŞEHİR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçı saat 17.00'de başladı.

BAŞAKŞEHİR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.