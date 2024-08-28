RAMS Başakşehir Konferans Ligi aşkına! İşte Çağdaş Atan'ın ilk 11'i

Başakşehir, Konferans Ligi play-off turunda 0-0'ın rövanşında bugün İrlanda'dan St. Patrick's'i ağırlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Temsilcimize turu geçmesi için tek farklı galibiyet yeterli olacak. 90 dakika ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde ise seri penaltı atışlarına geçilecek. Turuncu-lacivertliler, turu geçmesi halinde adını lig aşamasına yazdıracak. Başakşehir, yeni teknik direktörü Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 6. sınavını verecek. Temsilcimiz, 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek, namağlup bir şekilde hedefe yürüyor.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Başakşehir: Muhammed, Opoku, Duarte, Hamza, Ömer Ali, Onur, Berkay, Pelkas, Deniz, Davidson, Piatek

St. Patricks: Anang, Breslin, Grivosti, Sjöberg, Redmond, Lennon, Forrester, Palmer, Mulraney, Elbouzedi, Melia