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Avantaj Şehir’in

UEFA Konferans Ligi’nde İrlanda’nın St. Patrick’s takımına konuk olan Bozbaykuşlar İstanbul’a tur için avantajlı skorla dönüyor... Gruplara kalmak için galibiyet yetiyor

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Avantaj Şehir’in

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Başakşehir, İrlanda'da St. Patrick's karşılaştı. Tallaght Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi. Maç boyunca yoğun yağmur etkili olurken yağış iki takım futbolcularını ve oyunu olumsuz anlamda etkiledi. Mücadelede orta hakem Muhammed Al Emara, 72'nci dakikada sakatlanınca karşılaşmayı tamamlayamadı. 10 dakika duran maçın geri kalanında dördüncü hakem Peiman Simani görev yaptı.

MUHAMMED GOLÜ ÖNLEDİ

Bu turdan önce Avrupa'da oynadığı iki turda dört maçı da kazanan Başakşehir, Avrupa'da bu sezon ilk kez beraberlik yaşadı. Başakşehir, bu maçın rövanşında St. Patrick's'i 28 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da ağırlayacak. BAŞAKŞEHIR 21. dakikada golü çok yaklaştı. Sağ taraftan kullanılan kornerde savunmadan seken top, korneri kullanan Deniz Türüç'e geldi. Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı. 31'de ise ev sahibi ekibin Forrester ile kullandığı serbest atışta altıpasa düşen topa Piatek ters bir kafa vuruşu yaptı. Muhammed önledi.

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