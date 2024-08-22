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Çağdaş Atan: "Böyle savunmaları aşmak kolay değil."

UEFA Konferans Ligi'nde oynanan RAMS Başakşehir - St. Patrick's maçı sonrası Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 00:45 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 00:46
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Çağdaş Atan: "Böyle savunmaları aşmak kolay değil."

Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir ve St. Patrick's arasında oynanan maç 0 - 0 sonuçlandı. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE SAVUNMALARI AŞMAK KOLAY DEĞİL"

"İlk 10 dakika iyi giremedik, erken ritim bulamadık. Rakip de iştahlı başladı. 10. dakikadan sonra taktiksel formasyonda değişiklik yaptık. Ondan sonra oyunun kontrolünü elimize aldık. Böyle savunmaları aşmak kolay değil. Sabırlı oynamak zorundaydık. Bence özellikle ikinci yarısında, ön hattımız devreye girince daha üstün taraftık. Bence çok az şut attık. Çok fazla pozisyon vermedik. Uzaktan şutları direkten döndü. İlk yarı 1-2 şutları var gibi. Onun dışında pozisyon vermeden ve çok fazla üretken olmadan bir maç oynadık."

"Bir altı günümüz var. Kafamızda bazı resimler de oluştu. Buradan bu skorla dönmek avantaj haline gelebilir içeride. İyi analiz ve iyi çalışmayla, dinlenerek çarşamba gününe taşıyıp inşallah lig formatına kalacağız."

"İKİNCİ MAÇ BİZİM İÇİN DAHA POZİTİF OLACAK"

"Rakip bu oyunu kendisine yeterli görüp, ikinci maçta aynı şekilde devam edebilir. Ama bizim ikinci yarıda gördüğümüz şablonlar, bunu sahaya yansıtabilirsek, ikinci maçın bizim için biraz daha pozitif olabileceğini düşünüyorum. 0-0'ı kötü bulmuyorum ben bu şartlarda, bu ortamda. 2-3 tane ciddi eksiğimiz var. Bunu çok kötü görmüyorum. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız."

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