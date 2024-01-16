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Başakşehir Todini ile sponsorluk anlaşması imzaladı!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, İtalyan inşaat firması Todini ile 1 yıllık forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 13:40 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 14:07
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Başakşehir Todini ile sponsorluk anlaşması imzaladı!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, İtalyan inşaat firması Todini ile forma sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre firma, 1 yıllığına turuncu-lacivertli ekibin forma göğüs sponsoru oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yönetim kurulu üyeleri ve sponsor firmanın temsilcileri katıldı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Cladudio Picinin ile Cengiz Ünder Roma'ya transfer olduğunda tanışmıştık. İtalya'nın önemli bir kuruluşu. Darkhan Bey ile de eski bir dostluğumuz var. Başakşehir, ulu çınarların arkasında, yaklaşık 10'uncu yaşında Avrupa'daki başarıları, Süper Lig şampiyonluğu, kupa finalleri, uluslararası arenada yaptığımız transferler tanınırlığımızı arttırdı. Onlar da bu enerjiyi bizde buldukları için 1 yıllık göğüs sponsorluğu anlaşması için buradayız. Sponsorluktan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"EN AZ İKİ OYUNCU DAHA ALACAĞIZ"

Devre arası transfer döneminde kadroya en az iki oyuncu daha katmak istediklerini belirten Gümüşdağ, "Ara transferlerde dikkatli olmak gerek. Transferini gerçekleştirdiğimiz tek oyuncu var o da Josef de Souza. Kendisi çok önemli ve lider bir oyuncu. İhtiyacımız olan bir mevkiiydi. Bundan sonra da en az iki oyuncu daha alacağız. Hoca ile yapacağımız toplantı sonrasında gerekirse gönderilecek oyuncular da olabilir. Şu an için 3-4 oyuncu üzerinde hocanın raporu var. O rapor doğrultusunda karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

"DUBOIS'DAN MEMNUNUZ"

Fransız sağ bek Leo Dubois için Galatasaray'dan kendilerine bir talep gelmediğini belirten Göksel Gümüşdağ, "Dubois bizim takımımıza çok iyi adapte olmuş bir oyuncu. Bizim oyuncumuz, sezon sonuna kadar bizde kiralaması var. Biz oyuncudan memnunuz, biz de şu an için böyle bir gelişme yok. Böyle bir gelişme olursa o gün değerlendiririz. Ama böyle bir şey şu an yok. Biz kendisinden memnunuz" diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLUNUN GELİRİNİ DAHA İYİ NOTAYA GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Dün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, Türk futbolunun genel sorunları üzerinde durulduğunu söyleyen Gümüşdağ, sözlerini şöyle noktaladı:

"Kulüpler Birliği Vakfı'nda Türk futboluyla ilgili neleri daha iyi yaparız gibi genel bir toplantı yaptık. Yakın zamanda E-bilet ve yayın ihalesi olacak. Futbolda kulüplerin ihtiyaçları bitmiyor. Bununla ilgili neyi iyileştirebiliriz tüm başkanlar olarak genel değerlendirme yaptık. Yabancı konusunda da kulüplerin genelinin mutabık olduğu uygulama. İnşallah gelecekte de gerek E-bilet gerekse de yayın ihalesinde Türk futbolunun gelirini daha iyi notaya getirmek için çalışmalarımız devam ediyor."

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