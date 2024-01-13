RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan 20. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. RAMS Başakşehir sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Mehdi, Deniz, Berkay, Pelkas, Figueiredo, Piatek.
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Oğuz, Novais, Eduardo, Cordova.
BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başakşehir - Alanyaspor maçı saat 16.00 itibarıyla başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.