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RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. RAMS Başakşehir sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanan maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 16:00 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 16:20
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RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan 20. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. RAMS Başakşehir sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Mehdi, Deniz, Berkay, Pelkas, Figueiredo, Piatek.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Oğuz, Novais, Eduardo, Cordova.

BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Alanyaspor maçı saat 16.00 itibarıyla başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

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