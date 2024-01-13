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RAMS Başakşehir 3-2 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 18:00
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RAMS Başakşehir 3-2 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı Başakşehir 3-2 kazandı.

Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri Deniz Türüç, Krzysztof Piatek ve Joao Figueiredo'dan geldi.

Konuk ekibin gollerini Sergio Cordova ve Richard kaydetti.

Puanını 29 yapan Başakşehir galibiyet serisini 2 maça çıkardı.

Alanyaspor ise 22 puanda kaldı.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ İLK KEZ UYGULANDI

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig'de ilk kez RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor karşılaşmasında kullanıldı.

Novais'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleciden seken topu Furkan Bayır altıpas içinden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. Hakem Arda Kardeşler önce gol kararı vererek orta noktayı gösterdi. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin devreye girmesiyle gol kararı iptal edildi ve RAMS Başakşehir karşılaşmaya ofsayt vuruşuyla başladı.

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