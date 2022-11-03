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Başakşehir - Hearts: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Temsilcimiz son 16'da!

Son dakika haberleri... UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir ile Hearts karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertlilerin sahasında oynanan mücadele 3-1'lik skorla temsilcimizin lehine tamamlandı. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 20:25 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 20:51
Başakşehir - Hearts: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Temsilcimiz son 16'da!

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son maçında sahasında Hearts'ı 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, grubu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Bu kulvardaki maçlarında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Başakşehir, aynı puana sahip Fiorentina'ya ikili averajda üstünlük sağlayıp, grubu lider tamamladı. Başakşehir, play-off turu oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı elde etti.

Gruptaki diğer maçta Fiorentina, deplasmanda Letonya ekibi RFS'yi 3-0 yenmesine rağmen ikinci olarak play-off turu oynamaya hak kazandı. Hearts, grubu 6 puanla üçüncü, RFS ise 2 puanla son sırada bitirdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kuraları 24 Şubat Cuma günü çekilecek. Son 16 turu maçları ise 9 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak.

NDAYSHIMIYE BU SEZON 6. GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in Burundili oyuncusu Youssouf Ndayishimiye, bu sezon resmi maçlardaki 6. golünü Hearts'a attı.

Hearts karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Ndayishimiye, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki gol sayısını 3'e yükseltti. Ndayisihmiye, turuncu-lacivertli takımın Süper Lig'de oynadığı maçlarda da 3 kez gol sevinci yaşadı.

Serdar Gürler ve Berkay Özcan da Medipol Başakşehir ile Avrupa kupalarındaki gol sayılarını 3'e çıkardı.

HEARTS'A 2 MAÇTA 7 GOL

Medipol Başakşehir, İskoç temsilcisi Hearts'a iki maçta toplam 7 gol attı.

İskoçya'daki maçı 4-0 kazanan turuncu-lacivertli ekip, rakibine İstanbul'da da 3 gol attı. İstanbul ekibi, rakibiyle oynadığı iki maçta kalesinde 1 gol gördü.

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