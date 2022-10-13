Haberler Başakşehir BAŞAKŞEHİR - RİGAS FS MAÇI CANLI VE ŞİFRESİZ | Başakşehir - Rigas FS maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - RİGAS FS MAÇI CANLI VE ŞİFRESİZ | Başakşehir - Rigas FS maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, Rigas FS'yi konuk edecek. A grubu 4. hafta maçında Başakşehir, kazanarak puanını 10 yapmak istiyor. Mücadeleyi Malta Futbol Federasyonu’ndan Philip Farrugia yönetecek. Başakşehir UEFA Konferans Ligi maçının yayın saati, kanalı ve 11'leri merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Rigas FS maçı canlı hangi kanalda? Başakşehir maçı saat kaçta?

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 18:10 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 18:40
BAŞAKŞEHİR - RİGAS FS MAÇI CANLI VE ŞİFRESİZ | Başakşehir - Rigas FS maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir - Rigas FS maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, A Grubu 4. maçında Rigas FS ile karşılaşacak. 7 puana sahip Başakşehir, rakibini alt ederek evinden 3 puanla ayrılmak ve toplam puanını 10 yapmak istiyor. Peki, Başakşehir - Rigas FS maçı canlı hangi kanalda? Başakşehir maçı saat kaçta?

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BAŞAKŞEHİR - RİGAS FS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Rigas FS maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - RİGAS FS MAÇI 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Mahmut, Touba, Hasan Ali, Berkay, Biglia, Aleksic, Deniz, Serdar, Okaka

RİGAS FS: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Friesenbichler, Panic, Saric, Mares, Ilic, Bill

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA ONUNCU SINAV
Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında onuncu sınavını verecek.

Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 9 karşılaşmada yenilgi yaşamazken, 6 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 20 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.

İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi Breidablik'i ise deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Antwerp ile İstanbul'da oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 3-1 yenerek grup aşamasına kaldı. İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda İskoçya temsilcisi Hearts'ı 4-0, ikinci maçında da sahasında İtalyan ekibi Fiorentina'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Son maçta ise Rigas FS ile 0-0 berabere kaldı.

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