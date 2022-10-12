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Başakşehir'in golcüsü Stefano Okaka İtalyan basınına açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in formasını giyen Stefano Okaka İtalyan basınına transferi hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Okaka, Türkiye'den başka transfer teklifleri aldığını doğruladı. İşte Okaka'nın sözleri...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 17:06
Başakşehir'in golcüsü Stefano Okaka İtalyan basınına açıklamalarda bulundu

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in golcüsü Stefano Okaka, İtalyan basınına konuştu.

"PREMİER LİG'E SIRT ÇEVİRDİM"

O dönemde Roberto Mancini ile konuştuğunu ve Inter'in neredeyse kendisini transfer etmek üzere olduğunu söyleyen İtalyan futbolcu, ardından Çin'den gelen önemli bir teklifi geri çevirdiğinin sorulması üzerine, "Evet, Anderlecht'teydim. Kulüp beni Çin'e satmak için baskı yapıyordu ama ben 26 yaşındaydım ve gitmek istemiyordum. Premier Lig'e gitmek istiyordum. Everton ve Tottenham vardı. Bu yüzden süper bir teklife hayır dedim. Bazı rakamlar gördüğünüzde onları reddetmek kolay değil, ama futbola olan sevgim paraya olan sevgimden daha büyük" diye konuştu.

Geçmişinde Milan'ın seçmelerine katıldığını da söyleyen Okaka, "İyi gitti ama imzalamadan önce Bruno Conti beni aradı ve Roma'ya gitmemi söyledi. Orada bütün ailem için iş buldular. Bu yüzden Roma'yı kabul etmeden önce bir an düşünmedim" değerlendirmesini yaptı.

"ROMA'YI VE UDINESE'Yİ SEVİYORUM"

Serie A'yı da takip ettiğini söyleyen tecrübeli golcü, "Kariyerinizde 12 takımda oynadınız, hangisini daha çok seviyorsunuz?" sorusuna golcü oyuncu, "İki tane seçiyorum; Roma, çünkü orada büyüdüm ama kendimi en iyi hissettiğim Udinese'ydi. Başkan Giampaolo Pozzo'dan, beslenme uzmanlarına kadar herkesle mükemmel bir ilişkim vardı. Marino ile hala sık sık konuşuruz, ne zaman gol atsam bana yazar ya da arar." yorumunu yaptı.

Futbolda çok arkadaşı olduğunu söyleyen Okaka, "Çok arkadaşım var ama her gün Cassano ile konuşuyoruz. 10-15 yıldır arkadaşız, benim için bir kardeş gibi. Parma döneminde karmaşık bir dönemin üstesinden gelmeme yardımcı oldu" şeklinde görüşlerini aktardı.

Yaptığı en garip transfer sorulan Okaka, "Sampdoria'dan Anderlecht'e yaptığım transfer. Milan veya Inter'e gitmeliydim. Ama sonunda kendimi Belçika'da buldum" dedi.

"MESUT ÖZİL İLE OYNAMAK FANTASTİK"

"Bin düşüşten sonra bu kadar çok kez kalkabileceğimi kimse düşünmedi" diyen Okaka, "Mesut Özil gibi bir şampiyonla aynı takımda olmak nasıl bir duygu?" sorusuna, "Fantastik. Soyunma odasını onunla paylaşmak benim için bir onur. Ona her zaman futbolu değiştirdiğini söylerim, ama o kadar alçakgönüllü ki bunun üstünde pek durmaz" ifadelerini kullandı.

"Hiç milli takıma dönmeyi düşündün mü?" sorusu yöneltilen İtalyan futbolcu, "Birçok insan bana bunu soruyor. Ama 33 yaşındayım ve İtalya'nın kendi yoluna gitmesi daha doğru. Ben takımı alkışlarla desteklerim" dedi.

İtalya Milli Takımı'yla çok az oynadığı için pişman olup olmadığı sorulan Okaka, "Biraz, evet ama iyi gitmeyen durumlar vardı. Ancak şu ana kadar her şeyi olduğu gibi kabul etmeye alıştım" sözlerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE BAŞKA TEKLİF ALDIM"

Başakşehir'de kendisini nasıl hissettiği sorulan tecrübeli yıldız, "Çok iyi. Türkiye'deki diğer kulüplerden birkaç teklif aldım ama kalmaya karar verdim. Lige ve Konferans Ligi'ne çok iyi başladık. Her transfer döneminde birkaç temas oluyor, ben her zaman kendim için en iyi yolu ararım. Kendime karşı çok dürüstüm ve egomu tatmin etmek istemiyorum. Eğlenebileceğim yerde kalmak ve yüzde yüzümü vermek istiyorum" dedi.

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