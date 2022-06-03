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TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Transfer haberleri: Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen turuncu lacivertliler, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 14:56
TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 4. sırada bitiren Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi biletini kapmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Başakşehir, yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla mücadele edecek bir kadro ile yola devam etmek istiyor. İstanbul ekibi, transferde de işi sıkı tutuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

EMRE BELÖZOĞLU ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; şimdiye kadar Patryk Szysz ve Francis Nzaba'yı kadrosuna katan İstanbul temsilcisi, Emre Belözoğlu'nun ısrarıyla önemli bir takviyeyi gerçekleştirme aşamasına geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Başakşehir yönetimi, Kanadalı yıldızla temasa geçerken yıllık maaş konusunda anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Emre Belözoğlu, Beşiktaş'ın çifte kupalı sezonunda takımın yıldızı olan Larin'in transferinin mutlaka tamamlanmasını istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Başarılı teknik adam, Kanadalı futbolcuyu yeni sezonun kadrosunun en önemli parçalarından biri olarak görüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

YENİ SEZON HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Başakşehir Okan Buruk yönetiminde Süper Lig tarihine geçen şampiyonluk yaşarken, Emre Belözoğlu takımına ikinci kez bu mutluluğu yaşatmakta kararlı.

TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Hatırlanacağı üzere Emre Belözoğlu, Başakşehir'i 15. sıradan almış ve sezonu 4. sırada tamamlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

2018 yılında Beşiktaş'a MLS ekibi Orlando City'den 1.8 milyon Euro bonservis bedeliyle gelmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Beşiktaş formasıyla toplamda 109 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Larin bu maçlarda 39 gol 9 asist kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

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