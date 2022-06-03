TRANSFER HABERLERİ - Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Beşiktaş'ın yıldızını istiyor

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 4. sırada bitiren Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi biletini kapmıştı.
Başakşehir, yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla mücadele edecek bir kadro ile yola devam etmek istiyor. İstanbul ekibi, transferde de işi sıkı tutuyor.
EMRE BELÖZOĞLU ŞAMPİYONLUK İSTİYOR
Akşam Gazetesi'nin haberine göre; şimdiye kadar Patryk Szysz ve Francis Nzaba'yı kadrosuna katan İstanbul temsilcisi, Emre Belözoğlu'nun ısrarıyla önemli bir takviyeyi gerçekleştirme aşamasına geldi.