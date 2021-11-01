Başakşehir Adana Demirspor maçı CANLI

Süper Lig'de 11. haftada heyecan devam ediyor. Haftanın son maçları oynanırken, Başakşehir sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Takımın başına Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle beraber çıkışa geçen ve Beşiktaş'ın ardından Antalyaspor'u da mağlup eden Medipol Başakşehir, Adana Demirspor'u da yenerek serisini sürdürmek istiyor.

Adana Demirspor ise ligde iki maçtır kazanamazken kupada adını 4. tura yazdırmıştı. Konuk takım da sahadan galip ayrılarak ligdeki kötü gidişe dur demek istiyor.





BAŞAKŞEHİR ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Epureanu, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay, Chadli, Okaka

Adana Demirspor: Muric, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Yunus Akgün, Britt

BAŞAKŞEHİR ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Adana Demirspor maçı saat 20.00'de başladı. Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.