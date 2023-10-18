Haberler Barcelona Barcelona Kulubü Başkanı Joan Laporta'ya soruşturma açıldı

Barcelona Kulubü Başkanı Joan Laporta'ya soruşturma açıldı

Son dakika spor haberleri... Barcelona Kulubü Başkanı Joan Laporta'ya, hakemlere rüşvet verdiği gerekçesiyle soruşturma açıldı. İşte detaylar...

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 14:17
Barcelona Kulubü Başkanı Joan Laporta'ya soruşturma açıldı

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta hakkında hakemlere rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi.

Uluslararası basında yer alan habere göre Laporta'ya, İspanya'nın hakem komitesinin yaklaşık 20 yıllık faaliyetlerini kapsayan bir soruşturma kapsamında rüşvet şüphesi nedeniyle resmi soruşturma açıldığı ifade edildi.

İspanya'da Barcelona Kulübü hakkında, "sportif etkinliklerinde çıkar sağlamak için hakemler hakkında bilgi topladığı" iddiasıyla başlatılan yasal girişimlerin neden olduğu tartışmalar geçen mart ayından beri sürüyordu.

Barselona Savcılığı, geçen mart ayında, 1993'ten 2018'e kadar İspanyol Futbol Federasyonunun eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı olan Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait firmalara 17 yıl içinde 7,3 milyon avrodan (7,8 milyon dolar) fazla ödeme yapıldığı iddiasıyla ilgili şikayette bulunmuştu.

DİĞER
Yeşilçam’ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy'un oğlu meğer kendisinden ünlüymüş! Ebru Gündeş ile Deli Divane...
Soykırımcı İsrail'in katliamına ortak olan ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de! Hamas'ı suçladı işgalcileri akladı
Mert Hakan'dan Filistin çağrısı!
Yıldızlar göz doldurdu! Talipleri sıraya girdi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jadon Sancho Barcelona’ya
Barça'dan 6 numara çıkarması!
NİLOYA KURBAĞA ŞARKISI DİNLE - Niloya kurbağa şarkısı kesintisiz dinle, indir
Kanal D CANLI İZLE (HD) - Kanal D YAYIN AKIŞI / KANAL D CANLI İZLE📺
TV8 5 FREKANS BİLGİLERİ - tv 8 5 CANLI İZLE!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Joan Laporta'ya şok soruşturma! Joan Laporta'ya şok soruşturma! 14:17
Kartal'dan 2 isme uyarı! Kartal'dan 2 isme uyarı! 14:05
G.Saray transferde şaha kalktı! Yeni golcü Fransa'dan G.Saray transferde şaha kalktı! Yeni golcü Fransa'dan 13:53
Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman? Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman? 13:42
Filistin'e destek verdi! Youcef Atal kadro dışı bırakıldı Filistin'e destek verdi! Youcef Atal kadro dışı bırakıldı 12:50
F.Bahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında... F.Bahçe'den flaş transfer kararı! Devre arasında... 12:36
Daha Eski
Mert Hakan'dan Filistin çağrısı! Mert Hakan'dan Filistin çağrısı! 12:19
Yılmaz'ın kader derbisi Yılmaz'ın kader derbisi 12:07
Merih'ten Filistin'e destek! Merih'ten Filistin'e destek! 11:44
G.Saray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Aslan olacak G.Saray bombayı patlatıyor! Yıldız isim Aslan olacak 11:29
Valencia F.Bahçe'den ayrıldığına pişman! Valencia F.Bahçe'den ayrıldığına pişman! 11:28
İngiltere - İtalya maçında Filistin'e destek İngiltere - İtalya maçında Filistin'e destek 10:58