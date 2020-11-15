Haberler Barcelona Transfer bombası patlıyor! Lionel Messi'den Manchester City'ye şartlı 'evet'

bombası patlıyor! 'den 'ye şartlı 'evet'

şampiyonluğu için gözünü karartan , ile sözleşmesi sezon sonu bitecek için harekete geçmişti. Arjantinli yıldızın için İngiliz kulübüne iki şart sunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 20:26
Transfer bombası patlıyor! Lionel Messi'den Manchester City'ye şartlı 'evet'

İngiliz devi , yaz döneminde gerçekleştiremediği transferi için yeniden atağa kalktı.

ile sözleşmesini hala uzatmayan Arjantinli yıldızla görüşmelerini sürdüren M. City yönetimi, Messi'den olumlu yanıt aldı.

Barça'da mutsuz olduğu belirtilen 33 yaşındaki futbolcunun Manchester City'ye olmak için İngiliz kulübüne sadece iki şart sunduğu öne sürüldü.

Manchester City, şampiyonluğu için gözü kararttı. Messi ile birlikte 'u da kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibine, Messi'den geldi.

"GUARDIOLA VE AGÜERO'NUN SÖZLEŞMESİNİ UZATIN"
Chiringuito'nun haberine göre Messi, öncelikli olarak eski hocası 'nın takımda kalmasını ve tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin uzatılmasını istiyor. Messi'nin diğer şartı ise milli takımdan yakın arkadaşı Agüero ile yeni sözleşme imzalanması oldu.

Bu arada Manchester City'nin, 'den ayrılacağı konuşulan Sergio Ramos'a da talip olduğu ve yakın zamanda görüşmelere başlayacağı belirtildi.

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