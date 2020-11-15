Transfer bombası patlıyor! Lionel Messi'den Manchester City'ye şartlı 'evet'

İngiliz devi Manchester City, yaz döneminde gerçekleştiremediği Lionel Messi transferi için yeniden atağa kalktı.

Barcelona ile sözleşmesini hala uzatmayan Arjantinli yıldızla görüşmelerini sürdüren M. City yönetimi, Messi'den olumlu yanıt aldı.

Barça'da mutsuz olduğu belirtilen 33 yaşındaki futbolcunun Manchester City'ye transfer olmak için İngiliz kulübüne sadece iki şart sunduğu öne sürüldü.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için gözü kararttı. Messi ile birlikte Sergio Ramos'u da kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibine, Messi'den şartlı evet geldi.

"GUARDIOLA VE AGÜERO'NUN SÖZLEŞMESİNİ UZATIN"

Chiringuito'nun haberine göre Messi, öncelikli olarak eski hocası Pep Guardiola'nın takımda kalmasını ve tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin uzatılmasını istiyor. Messi'nin diğer şartı ise milli takımdan yakın arkadaşı Agüero ile yeni sözleşme imzalanması oldu.

Bu arada Manchester City'nin, Real Madrid'den ayrılacağı konuşulan Sergio Ramos'a da talip olduğu ve yakın zamanda görüşmelere başlayacağı belirtildi.