Sturm Graz - Nottingham Forest maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası
Sturm Graz, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Nottingham Forest'ı konuk ediyor. Merkur Arena'da oynanacak karşılaşmada, ilk 3 maçta tek galibiyet elde ederek 27. sıraya yerleşen ev sahibi, taraftarın desteğiyle sahaya çıkacak. Nottingham Forest ise 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyetle elde ettiği puanla 17. sırada yer alıyor. Peki Sturm Graz - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 07:28
Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Sturm Graz, Avusturya'nın Graz kentinde, İngiliz ekibi Nottingham Forest'i konuk edecek. İlk 3 maçında tek galibiyetini Rangers'a karşı alan ev sahibi takım, 3 puan ve -2 averajla bulunduğu 27. sıradan yukarı tırmanmak için mücadele edecek. Sean Dyche'nin öğrencileri ise tek galibiyetini Porto deplasmanında elde etti ve 17. sırada bulunuyor. Peki Sturm Graz - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sturm Graz - Nottingham Forest MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sturm Graz - Nottingham Forest maçı 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Ukraynalı hakem Mykola Balakin'in düdük çalacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Sturm Graz - Nottingham Forest MAÇI HANGİ KANALDA?

Graz'daki Merkur Arena'nda oynanacak karşılaşma, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sturm Graz - Nottingham Forest MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ

Sturm Graz - Nottingham Forest maçı MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sturm Graz: Bignetti; Oermann, Aiwu, Lavalee, Karic; Stankovic; Horvat, Rozga; Kiteishvili; Malone, Jatta

Nottingham Forest: Sels; Savona, Murillo, Milenkovic, Williams; Anderson, Sangare; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus

