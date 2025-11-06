PAOK-Young Boys maçı CANLI İZLE | PAOK - Young Boys maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi puan durumunda sadece 2 puan farkla ayrılan PAOK ve Young Boys, bu karşılaşmayı kazanarak grupta avantaj yakalamak istiyor. Yunan temsilcisi PAOK, bu sezon Avrupa'da çıktığı son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Özellikle iç sahada sergilediği etkili oyun, taraftarlarını umutlandırıyor. PAOK - Young Boys maçı canlı olarak Avrupa Ligi yayıncı platformları üzerinden izlenebilecek. Futbolseverler, karşılaşmayı HD kalitede izlemek ve canlı skor takibi yapmak için resmi yayın kanallarını tercih edebilirler. Peki, UEFA Avrupa Ligi PAOK - Young Boys maçı saat kaçta, hangi kanalda? PAOK - Young Boys maçı canlı nasıl ve nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

PAOK - YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PAOK - Young Boys UEFA Avrupa Ligi maçı 6 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.

PAOK - YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

Paok Thessaloniki-Young Boys Bern maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Young Boys, Wankdorf Stadyumu'nda yaşanan sürpriz teknik direktör değişikliğinin ardından yeni bir döneme girmiş durumda. Geçtiğimiz hafta kulüp yönetimi, teknik direktör Giorgio Contini ile yollarını ayırdıktan sadece birkaç saat sonra, takımın eski çalıştırıcısı Gerardo Seoane'yi yeniden göreve getirdi. Seoane, 2018–2021 yılları arasında Young Boys'u dört farklı kupaya taşımış, kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı.

Almanya'da Bayer Leverkusen ve Borussia Mönchengladbach gibi takımlarda da görev yapan Seoane, İsviçre ekibine dönüşünü geçtiğimiz hafta sonu FC Basel karşısında alınan golsüz beraberlikle kutladı. Şimdi gözler Avrupa Ligi'ne çevrildi. Young Boys, Yunanistan deplasmanında PAOK karşısına çıkarak bu sezon kupadaki üçüncü galibiyetini almak istiyor.

İsviçre temsilcisi, daha önce FCSB ve Ludogorets karşısında aldığı galibiyetlerle dikkat çekmiş, grup aşamasındaki tek yenilgisini ise bir diğer Yunan ekibi Panathinaikos karşısında yaşamıştı.

Takımda bazı sakatlık endişeleri de mevcut. Liverpool'un eski savunmacısı Dejan Lovren, yaşadığı sakatlık nedeniyle son iki karşılaşmada forma giyemedi ve PAOK maçı öncesinde durumu belirsizliğini koruyor. Ayrıca orta saha oyuncusu Mady Camara da son üç maçta yer alamadı; oyuncunun durumu maç günü netlik kazanacak.

Ev sahibi PAOK cephesinde ise yıldız futbolcu Andrija Zivkovic, ligde cezası nedeniyle forma giyemediği Panserraikos maçının ardından yeniden sahalara dönüyor. 29 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon çıktığı beş maçta altı gole doğrudan katkı sağlayarak takımın en formda ismi konumunda. Zivkovic'in dönüşü, PAOK için büyük bir moral kaynağı olacak.

Young Boys cephesinde savunma hattında da sıkıntılar sürüyor. Yaz transfer döneminde kadroya katılan Gregory Wüthrich, kas sakatlığı nedeniyle bu sezon yalnızca beş karşılaşmada forma giyebildi. Disiplin sorunları yaşayan takımda, geçen hafta cezaları nedeniyle forma giyemeyen Tanguy Zoukrou ve Saidy Janko ise cezalarını tamamladı ve PAOK deplasmanında sahada olabilecek. Öte yandan orta saha oyuncusu Armin Gigovic, FC Basel karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla dört yıl aradan sonra ilk kez oyundan atılmıştı.

