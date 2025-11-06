Nice - Freiburg Avrupa Ligi maçı yayın bilgileri!

Nice - Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Nice, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında ilk galibiyetini almak için evinde, Alman temsilcisi Freiburg ile kozlarını paylaşacak. İlk 3 haftada 3 mağlubiyetle henüz puan elde edemeyen ev sahibi, -3 averajla yerleştiği 33. sıradan yukarı çıkmak istiyor. Freiburg ise sergilediği başarılı performansla Basel'i 2-1 ve Utrecht'i 2-0 mağlup etti ancak Freiburg ile 1-1 berabere kalarak 3'te 3 yapma hayallerini suya düşürdü. Peki Nice - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Nice - Freiburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nice - Freiburg maçı, 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Staded de Nice'deki müsabaka, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Nice - Freiburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Nice - Freiburg maçı TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Nice - Freiburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nice: Diouf; Oppong, Bah, Bard; Mendy, Louchet, Samed, Abdi; Gouveia, Carlos, Boga

Freiburg: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein; Beste, Hofler, Suzuki, Grifo; Adamu

Nice - Freiburg MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Nice - Freiburg maçında Tasos Sidiropoulos düüdk çalacak. Sidiropoulos'un yardımcılıklarını Polychronis Kostaras ve Lazaros Dimitriadis üstlenecek.