Haberler UEFA Avrupa Ligi Nice - Freiburg Avrupa Ligi maçı yayın bilgileri!

Avrupa Ligi'nin yeni sezonunda ilk puanlarını arayan Nice, Güney Fransa'daki Allianz Riviera'da Freiburg'u ağırlayacak. Franck Haise'nin öğrencileri, Roma, Fenerbahçe ve Celta Vigo karşısında aldıkları mağlubiyetlerin ardından seyirci avantajıyla bu kez 3 puan hedefliyor. Freiburg ise 2 galibiyet ve 1 beraberlikle oturduğu 6. sıradaki yerini sağlamlaştırmak için sahaya çıkacak. Peki Nice - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 10:36
Nice - Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Nice, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında ilk galibiyetini almak için evinde, Alman temsilcisi Freiburg ile kozlarını paylaşacak. İlk 3 haftada 3 mağlubiyetle henüz puan elde edemeyen ev sahibi, -3 averajla yerleştiği 33. sıradan yukarı çıkmak istiyor. Freiburg ise sergilediği başarılı performansla Basel'i 2-1 ve Utrecht'i 2-0 mağlup etti ancak Freiburg ile 1-1 berabere kalarak 3'te 3 yapma hayallerini suya düşürdü. Peki Nice - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Nice - Freiburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nice - Freiburg maçı, 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Staded de Nice'deki müsabaka, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Nice - Freiburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Nice - Freiburg maçı TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Nice - Freiburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nice: Diouf; Oppong, Bah, Bard; Mendy, Louchet, Samed, Abdi; Gouveia, Carlos, Boga

Freiburg: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein; Beste, Hofler, Suzuki, Grifo; Adamu

Nice - Freiburg MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Nice - Freiburg maçında Tasos Sidiropoulos düüdk çalacak. Sidiropoulos'un yardımcılıklarını Polychronis Kostaras ve Lazaros Dimitriadis üstlenecek.

