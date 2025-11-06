CANLI SKOR ANA SAYFA
Malmö FF-Panathinaikos maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Malmö FF ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek. Turnuvada henüz galibiyet alamayan ve 1 puanla 31. sırada bulunan İsveç ekibi, Eleda Stadyumu'nda kötü gidişe son vermek istiyor. Zorlu deplasmanda 2. galibiyetini almayı hedefleyen Yunanistan temsilcisi ise puanını 6''ya çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan futbolseverler, "Malmö FF-Panathinaikos maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Malmö FF-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 07:34
Malmö FF-Panathinaikos maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta mücadelesi, İsveç'te heyecan dolu bir randevuya sahne olacak. Avrupa serüveninde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Malmö FF, Eleda Stadyumu'nda taraftarının desteğini arkasına alarak kötü gidişata dur demek istiyor. Sadece 1 puana sahip olan mavi-beyazlılar, grup sıralamasında da alt sıralara demirlemiş durumda. Öte yandan Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, iddiasını güçlendirmek için İsveç deplasmanında sahaya çıkacak. Puanını 6'ya yükselterek üst basamaklara tırmanmayı planlayan yeşil-beyazlılar, bu zorlu karşılaşmada hata yapmadan dönmek istiyor. Peki, Malmö FF-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MALMO FF-PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Malmö FF-Panathinaikos maçı 6 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Eleda Stadyumu'nda oynanacak Malmö FF-Panathinaikos maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

