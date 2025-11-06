Malmö - Panathinaikos maçı CANLI İZLE | Malmö - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Malmö, Eleda Stadyumu'nda Yunan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek. İlk 3 haftada aldığı 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 31. sıraya yerleşen ev sahibi, Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyeti için sahaya çıkacak. Panathinaikos ise ilk haftada Young Boys'u 4-1 yenmesinin ardından 2 mağlubiyet alarak 22. sıraya oturdu. İki takımın nefes kesici mücadelesi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Malmö - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 07:28
Malmö - Panathinaikos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nin İsveç temsilcisi Malmö, ligdeki 4. maçında Panathinaikos'u konuk edecek. Ludogorets'e konuk olduğu ilk hafta maçında ve Victoria Plzen deplasmanında 2-1 mağlup olan ev sahibi takım, evinde ağırladığı Dinamo Zagreb ile 1-1 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı. Panathinaikos ise ilk maçta Young Boys'u deplasmanda 4-1 mağlup etmesinin ardından çıktığı son 2 maçında hüsran yaşadı. Peki Malmö - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Malmö - Panathinaikos MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Malmö - Panathinaikos maçı 6 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Eleda Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İskoç hakem Nicholas Walsh yönetecek. Malmö ile Panathinaikos arasındaki mücadelenin canlı yayıncısı bulunmuyor.

Malmö - Panathinaikos MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Malmö: Ellborg; Larsen, Jansson, Rosler, Busanello; Busuladzic, Lewicki, Rosengren; Bolin, Ekong, Haksabanovic

Panathinaikos:Drągowski; Kotsiras, Ingason, Touba, Kyriakopoulos; Chirivella, Siopis, Cerin; Tete, Swiderski, Duricic

