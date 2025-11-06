Malmö - Panathinaikos maçı CANLI İZLE | Malmö - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi

Malmö - Panathinaikos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nin İsveç temsilcisi Malmö, ligdeki 4. maçında Panathinaikos'u konuk edecek. Ludogorets'e konuk olduğu ilk hafta maçında ve Victoria Plzen deplasmanında 2-1 mağlup olan ev sahibi takım, evinde ağırladığı Dinamo Zagreb ile 1-1 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı. Panathinaikos ise ilk maçta Young Boys'u deplasmanda 4-1 mağlup etmesinin ardından çıktığı son 2 maçında hüsran yaşadı. Peki Malmö - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Malmö - Panathinaikos MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Malmö - Panathinaikos maçı 6 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Eleda Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İskoç hakem Nicholas Walsh yönetecek. Malmö ile Panathinaikos arasındaki mücadelenin canlı yayıncısı bulunmuyor.

Malmö - Panathinaikos MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Malmö: Ellborg; Larsen, Jansson, Rosler, Busanello; Busuladzic, Lewicki, Rosengren; Bolin, Ekong, Haksabanovic

Panathinaikos:Drągowski; Kotsiras, Ingason, Touba, Kyriakopoulos; Chirivella, Siopis, Cerin; Tete, Swiderski, Duricic