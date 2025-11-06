CANLI SKOR ANA SAYFA
Basel - FCSB maçının yayın detayları ve muhtemel 11'leri

Basel - FCSB maçının yayın detayları ve muhtemel 11'leri

Basel, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında FCSB'yi konuk edecek. Ligde 24. sırada yer alan ev sahibi ekip, ilk 3 haftada aldığı 2 mağlubiyetin ardından 2. galibiyeti için sahaya çıkacak. Konuk ekip ise sezonun ilk haftasında Do Ahead'a aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından 2. 3 puanı için yarışacak. Saint Jakob-Park'ta oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Basel - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 07:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Basel - FCSB maçının yayın detayları ve muhtemel 11'leri

Basel, Perşembe günü St. Jakob-Park'ta dördüncü hafta mücadelesi için FCSB'yi ağırlayacak. Avrupa Ligi'nde daha güvenli bir lig aşamasına geçmeyi hedefleyen İsviçre ekibi, ilk üç maçından aldığı üç puanla play-off'un son sırasında yer alırken, konuk ekip ise daha düşük averaj nedeniyle dört sıra aşağıda bulunuyor. Peki Basel - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Basel - FCSB maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Basel - FCSB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basel - FCSB maçı 6 Kasım Perşembe günü oynanacak. Arnavut hakem Juxhin Xhaja'nın düdük çalacağı karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Basel - FCSB MAÇI HANGİ KANALDA?

Basel'deki Saint Jakob-Park'ta oynanacak Basel - FCSB maçı, TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Basel - FCSB MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR İZLE

Basel - FCSB MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Basel: Hitz; Vouilloz, Barisiç, Daniliuc, Schmid; Metinho, Leroy; Soticek, Shaqiri, Otele; Ajeti

FCSB: Tarnovanu; Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunoviç; Alhassan, Sut; Cisotti, Tanase, Olaru; Birligea

