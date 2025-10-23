Celta Vigo-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Celta Vigo-Nice maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Celta Vigo ile Nice kozlarını paylaşacak. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan İspanya temsilcisi, iç saha avantajını en iyi şekilde kullanarak 3 puanı hanesine yazdırmak ve puanını 6'ya yükseltmek istiyor. Fransa ekibi Nice ise turnuvadaki ilk puanlarını almak için zorlu deplasmana çıkıyor. Avrupa arenasında kötü gidişata son vermek isteyen Nice, güçlü rakibine karşı sahadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Celta Vigo-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CELTA VIGO-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Celta Vigo-Nice maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CELTA VIGO-NICE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Celta Vigo: Radu; Dominguez, Starfelt, Alonso; Rueda, Rodriguez, Moriba, Mingueza; Aspas, Duran, Iglesias

Nice: Diouf; Mendy, Dante, Peprah; Clauss, Boudaoui, Vanhoutte, Bard; Boga, Diop, Cho