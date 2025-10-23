CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Celta Vigo-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Celta Vigo-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Celta Vigo ile Nice karşı karşıya gelecek. İspanya temsilcisi iç saha avantajını kullanmak isterken, puanını 6'ya çıkartmayı hedefliyor. Deplasman takımı Nice ise zorlu maçta kazanıp, Avrupa'da ilk puanlarına kavuşmayı amaçlıyor. Futbolseverler, "Celta Vigo-Nice maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Celta Vigo-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 15:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Celta Vigo-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Celta Vigo-Nice maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Celta Vigo ile Nice kozlarını paylaşacak. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan İspanya temsilcisi, iç saha avantajını en iyi şekilde kullanarak 3 puanı hanesine yazdırmak ve puanını 6'ya yükseltmek istiyor. Fransa ekibi Nice ise turnuvadaki ilk puanlarını almak için zorlu deplasmana çıkıyor. Avrupa arenasında kötü gidişata son vermek isteyen Nice, güçlü rakibine karşı sahadan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Celta Vigo-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CELTA VIGO-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Celta Vigo-Nice maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CELTA VIGO-NICE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Celta Vigo: Radu; Dominguez, Starfelt, Alonso; Rueda, Rodriguez, Moriba, Mingueza; Aspas, Duran, Iglesias

Nice: Diouf; Mendy, Dante, Peprah; Clauss, Boudaoui, Vanhoutte, Bard; Boga, Diop, Cho

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - İdefix
F.Bahçe'ye transferde C. Ronaldo şoku!
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalarda son durum
G.Saray'dan İlkay açıklaması!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Batagov'dan transfer iddialarına yanıt! Batagov'dan transfer iddialarına yanıt! 15:00
Lille-PAOK maçı ne zaman? Lille-PAOK maçı ne zaman? 14:11
İşte Süper Lig'de 10 haftanın hakemleri İşte Süper Lig'de 10 haftanın hakemleri 14:04
F.Bahçe'ye transferde C. Ronaldo şoku! F.Bahçe'ye transferde C. Ronaldo şoku! 14:02
Young Boys-Ludogorets maçı ne zaman? Young Boys-Ludogorets maçı ne zaman? 14:01
Nottingham Forest-Porto maçı ne zaman? Nottingham Forest-Porto maçı ne zaman? 13:45
Daha Eski
G.Saray'dan İlkay açıklaması! G.Saray'dan İlkay açıklaması! 13:37
Brann-Rangers maçı ne zaman? Brann-Rangers maçı ne zaman? 13:31
Hacıosmanoğlu FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi Hacıosmanoğlu FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi 13:27
Heitinga'dan flaş G.Saray açıklaması! Heitinga'dan flaş G.Saray açıklaması! 12:58
Süper Lig'de 10. hafta başlıyor! İşte maç programı Süper Lig'de 10. hafta başlıyor! İşte maç programı 12:35
F.Bahçe-Stuttgart maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Stuttgart maçı öncesi son notlar! 12:25