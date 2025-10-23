Brann-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Brann-Rangers maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında heyecan, Norveç'e taşınıyor: Brann, sahasında Rangers'ı ağırlayacak. Turnuvada galibiyet serisini sürdürmek isteyen Norveç temsilcisi, evindeki avantajını kullanarak üst üste ikinci zaferini kazanmayı amaçlıyor. Deplasmanda mücadele edecek Rangers ise turnuvaya güçlü bir başlangıç yapmış durumda. 2'de 0 ile yoluna devam eden İskoç ekibi, zorlu karşılaşmada ilk puanını almak için sahada ter dökecek. Peki, Brann-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRANN-RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Brann-Rangers maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

BRANN-RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Brann Stadyumu'nda oynanacak Brann-Rangers maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BRANN-RANGERS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brann: Dyngeland; Roeve, Knudsen, Helland, Soltvedt; Kornvig, Sorensen, Gudmundsson, Holm; Mathisen, Finne

Rangers: Butland; Tavernier, Souttar, Cornelius, Meghoma; Rothwell, Raskin; Antman, Aasgaard, Gassama; Miovski