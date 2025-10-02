Brann-Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Brann-Utrecht maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında Norveç temsilcisi Brann, sahasında Hollanda ekibi Utrecht'i ağırlayacak. Turnuvaya damga vurmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Brann-Utrecht maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Brann-Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRANN-UTRECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Brann-Utrecht maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Brann Stadyumu'nda oynanacak Brann-Utrecht maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.