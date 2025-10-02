Bologna-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Bologna-Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında İtalyan temsilcisi Bologna, sahasında Alman ekibi Freiburg'u ağırlayacak. Turnuvaya damga vurmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Bologna-Freiburg maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Bologna-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLOGNA-FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Bologna-Freiburg maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Renato Dall Ara'da oynanacak Bologna-Freiburg maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.