Haberler UEFA Avrupa Ligi Bologna-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Bologna-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Bologna ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Turnuvada üst sıralarda yer almayı hedefleyen iki takım da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi İtalyan ekip iç saha avantajını kullanmak isterken, Alman temsilcisi ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Futbolseverler, "Bologna-Freiburg maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Bologna-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 10:50 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 11:10
Bologna-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Bologna-Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında İtalyan temsilcisi Bologna, sahasında Alman ekibi Freiburg'u ağırlayacak. Turnuvaya damga vurmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Bologna-Freiburg maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Bologna-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLOGNA-FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Bologna-Freiburg maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Renato Dall Ara'da oynanacak Bologna-Freiburg maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

