PAOK - Wolfsberger AC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. PAOK ile Wolfsberger AC 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Danimarkalı hakem Morten Krogh'un düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PAOK - Wolfsberger AC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PAOK - Wolfsberger AC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PAOK - Wolfsberger AC maçı 7 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Morten Krogh'un yöneteceği maçta hakem yardımcılıklarını D. Wollenberg Rasmussen ve Steffen Bramsen yapacak. Dördüncü hakem Jacob Karlsen, VAR hakemi Jonas Hansen, AVAR hakemi koltuğunda ise Sandi Putros görev alacak.

PAOK - Wolfsberger AC MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PAOK: Pavlenka; Kenny, Lovren, Kedziora, Taylor; Camara, Meite; Zivkovic, Konstantelias, Taison; Chalov

Wolfsberger AC: Polster; Matic, Renner, Wimmer; Diabate, Baumgartner, Piesinger, Schopf; Zukic; Ballo, Pink