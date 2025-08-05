Hamrun Spartans - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Hamrun Spartans - Maccabi Tel Aviv maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Hamrun Spartans ile Maccabi Tel Aviv 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Estonyalı hakem Kristo Tohver'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hamrun Spartans - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hamrun Spartans - Maccabi Tel Aviv MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hamrun Spartans - Maccabi Tel Aviv maçı 5 Ağustos Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Estonyalı hakem Kristo Tohver'in yöneteceği maçta Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Sander Saga yapacak. Dördüncü hakem Kevin Kaivoja, VAR hakemi Alan Kijas, AVAR hakemi ise Josef Spurny olacak.