CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Hamrun Spartans - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Hamrun Spartans - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 3. Eleme Turu maçlarıyla devam ediyor. Hamrun Spartans ile Maccabi Tel Aviv kozlarını paylaşacak.Ta'Qali National Stadium'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hamrun Spartans - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 13:36 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 13:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hamrun Spartans - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Hamrun Spartans - Maccabi Tel Aviv maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Hamrun Spartans ile Maccabi Tel Aviv 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Estonyalı hakem Kristo Tohver'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hamrun Spartans - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hamrun Spartans - Maccabi Tel Aviv MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hamrun Spartans - Maccabi Tel Aviv maçı 5 Ağustos Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Estonyalı hakem Kristo Tohver'in yöneteceği maçta Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Sander Saga yapacak. Dördüncü hakem Kevin Kaivoja, VAR hakemi Alan Kijas, AVAR hakemi ise Josef Spurny olacak.

G.Saray'dan transferde büyük sürpriz!
G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı!
DİĞER
Beşiktaş dördüncü transferini bitirmeye hazırlanıyor! Anlaşma sağlandı...
Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! İşte YAŞ kararları: Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri komutanı değişti
Jose Mourinho: Sorunuza cevap vermeyeceğim!
Beşiktaş'a Jamaikalı kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lyon'a Liverpool'dan sürpriz transfer! Lyon'a Liverpool'dan sürpriz transfer! 23:18
Hakan'dan G.Saraylıları heyecanlandıran hareket! Hakan'dan G.Saraylıları heyecanlandıran hareket! 23:16
Zorbay Küçük ve Atilla Karaoğlan'a kritik görev Zorbay Küçük ve Atilla Karaoğlan'a kritik görev 23:11
G.Saray'da Gaziantep FK mesaisi! G.Saray'da Gaziantep FK mesaisi! 23:08
Beşiktaş'a Jamaikalı kanat! Beşiktaş'a Jamaikalı kanat! 22:42
Portekizli efsane hayatını kaybetti Portekizli efsane hayatını kaybetti 22:14
Daha Eski
G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı! G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı! 20:51
Fırtına'nın yeni transferi Trabzon'da! Fırtına'nın yeni transferi Trabzon'da! 20:11
İşte Samatta'nın yeni adresi! İşte Samatta'nın yeni adresi! 19:57
G.Saray'da Yunus imzayı attı! G.Saray'da Yunus imzayı attı! 19:40
Trabzonspor'un yeni transferi yolda! Trabzonspor'un yeni transferi yolda! 17:58
Robin van Persie'den F.Bahçe sözleri Robin van Persie'den F.Bahçe sözleri 17:55