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Haberler UEFA Avrupa Ligi Eintracht Frankfurt 0 - 1 Tottenham (Maç sonucu ÖZET)

Eintracht Frankfurt 0 - 1 Tottenham (Maç sonucu ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Tottenham, Eintracht Frankfurt'u deplasmanda 1-0 yenerek toplam skorda 2-1'lik üstünlük sağladı ve adını yarı finale yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 00:47
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Eintracht Frankfurt 0 - 1 Tottenham (Maç sonucu ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında İngiliz ekibi Tottenham, Eintracht Frankfurt deplasmanına çıktı. Deutsche Bank'ta oynanan karşılaşmayı Tottenham 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Tottenham'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Dominic Solanke penaltı atışıyla kaydetti.

Frankfurt'ta milli futbolcumuz Can Uzun mücadeleye 58. dakikada dahil oldu. Michy Batshuayi ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Tottenham toplamda 2-1'lik skor ile adını Avrupa Ligi yarı finaline yazdırdı.

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