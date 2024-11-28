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Haberler UEFA Avrupa Ligi BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç: Halkımızdan özür diliyoruz

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç: Halkımızdan özür diliyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilen Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika BJK spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 23:00 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 23:05
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayyip Talha Sanuç: Halkımızdan özür diliyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilen Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"KÖTÜ GİDİŞAT VAR"

Çok çok üzgünüz. Türk halkının desteği arkamızdaydı, biliyorduk. Tek hedefimiz 3 puandı. Hepimiz çok üzgünüz. Halkımızdan özür diliyoruz. Umarım hafta sonu olan maçta daha toparlanmış ve daha iyi bir Beşiktaş gösterebileceğiz. İnanın mağlubiyetin sebeplerini düşünüyoruz. Kötü gidişat var. Durdurmak için çalışıyoruz. Ben de uzun süre sonra süre aldım. Ben de bir reaksiyon veremedim, üzgünüm. Çalışıp çabalayacağız ve bu gidişatı durduracağız.

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