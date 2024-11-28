AZ Alkmar - Galatasaray maçı | CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Galatasaray, 5. haftada Az Alkmaar'a konuk oluyor. Alkmar - Galatasaray maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı saat 20.45'te başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI 11'LER

AZ Alkmaar: Zoet, Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Wolfe, Clasie, Mijnans, Burmeester, Lahdo, van Bommel, Parrott

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Sara, Torreira, Yunus, Mertens, Batshuayi, Osimhen.

AZ ALKMAR 1-0 ÖNE GEÇTİ!

AZ Alkmaar Mijnans'ın golüyle öne geçti. pic.twitter.com/9vph346lY0 — TRT Spor (@trtspor) November 28, 2024

MUSLERA'DAN PEŞ PEŞE KURTARIŞLAR

Muslera'dan peş peşe çok kritik iki kurtarış! pic.twitter.com/5BHaSM6ExI & amp;mdash; TRT Spor (@trtspor) November 28, 2024

OKAN BURUK, YİNE 3-4-1-2 SİSTEMİNİ TERCİH ETTİ

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu karşılaşmaya da sahaya Sipay Bodrum FK maçındaki 3-4-1-2 sistemiyle çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Elfsborg maçına 3-4-1-2 formasyonuyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, Tottenham ve Sipay Bodrum FK maçlarında da bu dizilişi tercih etti.

"Cimbom" bu formasyonu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a karşı da bozmadı.

BURUK, İLERİ UÇTA OSIMHEN VE BATSHUAYİ İKİLİSİNİ KULLANDI

Teknik direktör Okan Buruk, AZ Alkmaar karşısında gol yollarnıda Osimhen-Batshuayi ikilisine güvendi.

Sarı-kırmızılılar, daha önce Kasımpaşa, Elfsborg ve Tottenham maçlarına ileri uçta Osimhen-Icardi ikilisiyle çıktı.

Okan Buruk, Icardi'nin sakatlığının ardından ileride Osimhen'in yanında Sipay Bodrum FK maçında gol atan Batshuayi'ye şans verdi.

GALATASARAY TARAFTARI, TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, AFAS Stadı'nda da takıma desteğini sürdürdü.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci deplasman maçına çıkan Galatasaray'da taraftarlar, RFS karşılaşmasında olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmadı.

Maç öncesi Alkmaar kentinin Paardenmarkt sokağında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, stada geldikten sonra da takımlarını desteklemeye devam etti.