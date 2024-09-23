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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Galatasaray - PAOK maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mücadelesinde sahasında ağırlamaya hazırlandığı PAOK maçının hakemi açıklandı. İşte o isim... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 11:27 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 13:48
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Galatasaray - PAOK maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaştığı maçı 3 - 1 kazanarak puan tablosunda 1. sıraya yerleşti. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar, Süper Lig'de 5. yıldızı armaya ekleme mücadelesini sürdürürken öte yandan Avrupa Ligi'nde de mutlu sonra ulaşmak istiyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mücadelesine PAOK karşısında çıkmaya hazırlanan Cimbom, Selanik ekibi ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadele, saat 22:00'da İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in düdüğü ile başlayacak.

Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo'nun yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi de Jose Luis Munuera olacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Carlos del Cerro Grande ile yardımcısı Guillermo Cuadra görev yapacak.

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