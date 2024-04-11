Haberler UEFA Avrupa Ligi Liverpool - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Liverpool - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Liverpool ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Liverpool - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 13:30 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 14:00
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Liverpool - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Liverpool - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Liverpool ile Atalanta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİVERPOOL - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Atalanta maçı 11 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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