Arda Kardeşler ve Erkan Özdamar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde görev yapacak

UEFA, Türk hakemler Erkan Özdamar ve Yaşar Kemal Uğurlu'yu UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarında görevlendirdi.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Özdamar ile Uğurlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. eleme turu rövanş karşılaşmalarında düdük çalacak.

Erkan Özdamar, Moldova'nın Milsami ile Litvanya'nın Panevezys takımları arasındaki maçı yönetecek. Özdamar'ın yardımcıları Serkan Olguncan ile Murat Tuğberk Curbay olacak. Moldova'nın Orhei kentindeki District Spor Kompleksi'nde yapılacak maçın dördüncü hakemliğini Zorbay Küçük üstlenecek.

Yaşar Kemal Uğurlu ise Kosova'nın Gjilani ile Lüksemburg'un Progres takımları arasındaki müsabakada görev alacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Abdullah Özkara ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Başkent Priştine'deki Fadıl Vokrri Stadı'nda yapılacak mücadelenin dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.

İki karşılaşma da 20 Temmuz Perşembe günü yapılacak.