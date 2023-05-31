Sevilla - Roma maçı CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi Final

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile Roma kupayı kazanmak için sahaya çıkıyor.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor.
Jose Luis Mendilibar'ın takıma gelmesiyle yükselişe geçen Sevilla müzesine bir Avrupa Ligi kupası daha eklemek istiyor.
Geçtiğimiz sezon Roma'da UEFA Konferans Ligi'nde mutlu sona ulaşan Jose Mourinho'nun öğrencileri İtalya'ya Avrupa Ligi kupasıyla dönmek için sahaya çıkıyor.
SEVILLA - ROMA MAÇININ 11'LERİ
Sevilla: Bono, Jesus Navas, Bade, Gudelj, Telles, Rakitic, Fernando, Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil, En-Nesyri.
Roma: Rui Patricio, Ibanez, Mancini, Smalling, Zeki Çelik, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham.
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SEVILLA - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sevilla - Roma maçı 31 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de başladı. Final karşılaşması TV 8'den canlı yayınlanıyor.