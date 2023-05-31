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Sevilla - Roma maçı CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi Final

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı. Sevilla ile Roma Budapeşte'te kupayı müzesine götürmek için karşı karşıya geliyor. Dev finali İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor. Sevilla - Roma karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 22:50 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 22:50
Sevilla - Roma maçı CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi Final

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile Roma kupayı kazanmak için sahaya çıkıyor.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor.

Jose Luis Mendilibar'ın takıma gelmesiyle yükselişe geçen Sevilla müzesine bir Avrupa Ligi kupası daha eklemek istiyor.

Geçtiğimiz sezon Roma'da UEFA Konferans Ligi'nde mutlu sona ulaşan Jose Mourinho'nun öğrencileri İtalya'ya Avrupa Ligi kupasıyla dönmek için sahaya çıkıyor.

SEVILLA - ROMA MAÇININ 11'LERİ

Sevilla: Bono, Jesus Navas, Bade, Gudelj, Telles, Rakitic, Fernando, Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil, En-Nesyri.

Roma: Rui Patricio, Ibanez, Mancini, Smalling, Zeki Çelik, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham.

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Sevilla - Roma maçı 31 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de başladı. Final karşılaşması TV 8'den canlı yayınlanıyor.

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