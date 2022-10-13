PSV Eindhoven - Zurich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

PSV Eindhoven - Zurich maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. PSV Eindhoven ile Zurich kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, PSV Eindhoven - Zurich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV EINDHOVEN - ZURICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSV Eindhoven - Zurich maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Maçı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

PSV EINDHOVEN - ZURICH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nantes

Lafont; Castelletto, Girotto, Pallois; Appiah, Blas, Moutoussamy, Chirivella, Merlin; Mohamed, Simon

Freiburg

Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Kyereh, Grifo; Gregoritsch