Dinamo Kiev - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Dinamo Kiev - Rennes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dinamo Kiev ile Rennes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Dinamo Kiev - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DINAMO KIEV - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Kiev - Rennes maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak. Maçı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

DINAMO KIEV - RENNES MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Dinamo Kiev

Boyko; Dubinchak, Vivcharenko, Zabarnyi, Kedziora; Shepelyev, Sydorchuk; Kabayev, Buyalskyi, Tsyhankov; Vanat

Rennes

Mandanda; Assignon, Rodon, Theate, Meling; Majer, D. Doue, Bourigeaud; Kalimuendo, Gouiri, Terrier