Omonia - Sheriff Tiraspol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Omonia - Sheriff Tiraspol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Omonia ile Sheriff Tiraspol karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Omonia - Sheriff Tiraspol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OMONIA - SHERIFF TIRASPOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Omonia - Sheriff Tiraspol maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

OMONIA - SHERIFF TIRASPOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Omonia

Fabiano; Matthews, Yuste, Miletic, Panayiotou; Felipe, Diskerud, Charalambous, Bachirou, Lecjaks; Hooper

Sheriff Tiraspol

Celeadnic; Guedes, Kiki, Radeljic, Kpozo; Badolo, Kyabou, Diop; Ouattara, Atiemwen, Rasheed