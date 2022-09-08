Haberler UEFA Avrupa Ligi FENERBAHÇE - DINAMO KIEV İZLE CANLI | F.Bahçe - D. Kiev maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV İZLE CANLI | F.Bahçe - D. Kiev maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında tüm heyecanıyla devam ederken Fenerbahçe ile Dinamo Kiev karşılaşması, sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki F.Bahçe - D. Kiev maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı tüm detayları...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 09:20 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 09:30
FENERBAHÇE - DINAMO KIEV İZLE CANLI | F.Bahçe - D. Kiev maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV İZLE CANLI | UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkmaya hazırlanan sarı lacivertli takım, Dinamo Kiev karşısında 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Kritik karşılaşma için hazırlıklar sürerken futbolseverler de arama motorlarında Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı 8 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

Maç ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde yer alacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Bayındır; Henrique, Szalai, Petroni; Alioski, Crespo, Arao, Kahveci, Kadioglu; Pedro, King

Dinamo Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak; Kabayev, Andriyevskyi, Buyalskyi, Shepelev, Karavayev; Vanat

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FENERBAHÇE RÖVANŞ PEŞİNDE

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ön Eleme oynayan ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine elenen Fenerbahçe, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı rakibiyle aynı gruba düştü. Ukrayna'nın en köklü kulübü olan ve 2 kez Kupa Galipleri Kupası, 1 kez de Avrupa Süper Kupası kazanan Dinamo Kiev, 106 milyon Euro'luk takım değeriyle dikkat çekiyor.

Jesus'tan Bruma sözleri! "Neden liste dışında?" Devamını Oku BUNU DA OKU

Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Polonya'da konuk eden Dinamo Kiev, maçlarını Kiev'de bulunan 70 bin kişilik olimpiyat stadında oynuyor. Savaş nedeniyle birçok futbolcusunu kaybeden Dinamo Kiev'in mevcut kadrosunda yalnızca 3 yabancı oyuncu bulunuyor. Takımın en değerli ismi ise 25 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Viktor Tsygankov.

DİĞER
Manga grubunun solisti Ferman Akgül'den Hürkuş’a özel şarkı: ‘Rüzgarı Seveceksin’
Mauro Icardi İstanbul'a indi dünya basını sallandı! Galatasaray'ın bombasını manşetlere taşıdılar
Icardi'ye yapılan karşılama dünya basınında!
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Tayyip Talha Sanuç kapışması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - Ferencvaros maçı ne zaman?
F.Bahçe - D. Kiev maçı ne zaman?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 8 Eylül Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flamengo Libertodores'te finale yükseldi! Flamengo Libertodores'te finale yükseldi! 09:12
FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI BİLGİLERİ FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI BİLGİLERİ 09:07
Libertadores Kupası'nda finalin adı belli oldu! Libertadores Kupası'nda finalin adı belli oldu! 09:01
Aslan'ın yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk açıklaması Aslan'ın yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk açıklaması 08:40
Icardi'ye yapılan karşılama dünya basınında! Icardi'ye yapılan karşılama dünya basınında! 08:12
Rachid Ghezzal müjdesi Rachid Ghezzal müjdesi 06:23
Daha Eski
Galatasaray Juan Mata'yı KAP'a bildirdi! Galatasaray Juan Mata'yı KAP'a bildirdi! 01:51
Galatasaray Juan Mata'yı KAP'a bildirdi! Galatasaray Juan Mata'yı KAP'a bildirdi! 01:48
G.Saray Yusuf'u da İstanbul'a getirdi! G.Saray Yusuf'u da İstanbul'a getirdi! 00:36
Mathias Ross Jensen İstanbul'da! Mathias Ross Jensen İstanbul'da! 00:36
Mauro Icardi İstanbul'da! İşte ilk sözleri Mauro Icardi İstanbul'da! İşte ilk sözleri 00:36
Mathias Ross Jensen İstanbul'da! Mathias Ross Jensen İstanbul'da! 00:26